Tokioter Börse gewinnt 2017 fast 20 Prozent

Neben der an Schwung gewinnenden Weltwirtschaft stützte die politische Stabilität in Tokio und die ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan die Börse.

Der breiter gefasste Topix-Index fiel ebenfalls um 0,1 Prozent auf 1817 Punkte. Seine Gewinne für 2017 summieren sich auf 19,7 Prozent.

Die Aktien von Softbank verloren nach anfänglichen Gewinnen 0,1 Prozent. Ein Konsortium um den Telekomkonzern kauft einen Anteil am Mitfahrdienst Uber zu einem kräftigen Preisnachlass.

In Shangahi tendierte die Börse gut behauptet. Der Shanghai-Composite dürfte das Jahr mit einem Plus von rund sechs Prozent abschliessen. Der Blue-Chip-Index lag ebenfalls leicht im Plus und war damit auf bestem Weg, einen Jahresgewinn von rund 22 Prozent einzufahren. Die Börse in Seoul blieb am Freitag geschlossen.