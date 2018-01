Top-Notenbanker: Japan entkommt allmählich der Deflation

Die Firmen profitierten von einem starken Wachstum in Übersee und in der Heimat. Eine Spirale aus fallenden Preisen, sinkenden Löhnen und stockenden Investitionen - in der Fachwelt "Deflation" genannt - hatte die Wirtschaft des Landes lange Zeit gelähmt. Inzwischen zieht die Konjunktur aber seit mehreren Quartalen an.

Unternehmen in der Zentralregion Japans seien mit Kapazitätsengpässen und Arbeitskräftemangel konfrontiert, sagte Uchida. Sie seien gewillt, neue Werke ausserhalb der Region zu errichten. Die Stadt Nagoya und die angrenzende Region ist ein wichtiges Zentrum der japanischen Wirtschaft. Östlich von Nagoya sitzt der japanische Autogigant Toyota.