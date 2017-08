Toyota und US-Jobdaten treiben Tokioter Börse an

Der Leitindex Nikkei stieg am Montag um 0,52 Prozent auf 20'055 Punkte. Auch an den anderen Aktienmärkten in Asien ging es bergauf. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans lag 0,5 Prozent im Plus.

Die Papiere von Toyota kletterten um knapp zwei Prozent. In ihrem Sog notierten die Titel des Rivalen Nissan 0,51 Prozent höher. Ein weiterer grosser Gewinner war Toshiba mit einem Aufschlag von knapp sechs Prozent.

Einem Zeitungsbericht zufolge sind die Wirtschaftsprüfer nun bereit, grünes Licht für die mehrmals verschobene Vorlage der Bilanz für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 zu geben. Damit würde die Gefahr sinken, dass der angeschlagene Industriekonzern von der Börse genommen werden muss.

Der Euro legte nach seinen Einbussen zum Ende der Vorwoche 0,15 Prozent zu auf 1,1786 Dollar. Zur japanischen Währung trat der Dollar bei 110,71 Yen in etwa auf der Stelle und behauptete damit seine Gewinne vom Freitag.