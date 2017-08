Tui profitiert vom Geschäft mit Hotels und Kreuzfahrten

Billighändler Tedi will 300 neue Filialen eröffnen

Mit einem gemischten Angebot aus Schreibwaren, Bastelbedarf, Dekoartikeln und allerlei Weiterem ist der deutsche Billighändler Tedi in Europa auf Wachstumskurs. Er will 300 neue Filialen eröffnen. Anfang Juli hatte Tedi mit der Kette KiK 46 Filialen des Schweizer Modekonzerns Charles Vögele in Deutschland übernommen.