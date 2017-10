UBS mit Reingewinnsteigerung auch im dritten Quartal

Twitter will erstmals schwarze Zahlen schreiben

Twitter stellt für das vierte Quartal die Trendwende in Aussicht: Es sei möglich, dass erstmals ein Gewinn (nach GAAP-Rechnungslegung) eingefahren werde, kündigte der US-Kurznachrichtendienst am Donnerstag an. Anleger reagierten begeistert: Die Aktie sprang vorbörslich um acht Prozent.