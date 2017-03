US-Konsumenten steigern Ausgaben kaum

So mager fiel der Zuwachs seit sechs Monaten nicht mehr aus. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet.

Der private Konsum in den USA steht für gut zwei Drittel der Wirtschaftskraft und ist damit eine tragende Säule der Konjunktur. Angesichts der rund laufenden Wirtschaft hat die Notenbank Federal Reserve im März das Zinsniveau auf 0,75 bis 1,0 Prozent erhöht und will dieses Jahr noch nachlegen.

Die Fed achtet nicht nur auf die Konsumausgaben, sondern auch auf die Inflation. Die Preise bei den persönlichen Konsumausgaben, bei denen Energie- und Nahrungsmittelkosten aussen vor bleiben, zogen binnen Jahresfrist 1,8 Prozent an. Hier peilt die Fed zwei Prozent an. Rechnet man die Energie- und Nahrungsmittelkosten hinzu, ergab sich ein Plus von 2,1 Prozent - der stärkste Anstieg seit April 2012.

Die Fed strebt neben stabilen Preisen auch Vollbeschäftigung an. Sie ist mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,7 Prozent dabei praktisch am Ziel. Dem einflussreichen Fed-Vertreter William Dudley zufolge haben sich die Aussichten für die Wirtschaft wegen der erwarteten Konjunkturspritzen der US-Regierung verbessert, was für eine weitere Straffung der Geldpolitik im Jahresverlauf spreche.