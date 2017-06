US-Pharmakonzern Celgene baut in der Schweiz aus

Die Produktionsanlage soll laut Mitteilung 2019 in Betrieb gehen. Es handelt sich um die dritte Produktionsstätte von Celgene im Kanton Neuenburg. Sie soll ein neues, noch nicht zugelassenes Medikament gegen entzündliche Darmerkrankungen herstellen.

Der US-Pharmakonzern ist bereits seit 2005 in Neuenburg ansässig und beschäftigt in der Schweiz rund 760 Mitarbeiter: 680 in Boudry und Marin NE sowie 80 in Zürich und Zofingen. Im Jahr 2019 wird auch die derzeit im Bau befindliche Fabrik in Couvet NE eröffnet.

Der Hauptsitz von Celgene befindet sich in Summit im Bundesstaat New Jersey. 7000 Mitarbeiter in 52 Ländern erwirtschafteten letztes Jahr einen Umsatz von 11,2 Milliarden Dollar, 21 Prozent mehr als im Vorjahr.