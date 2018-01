Börsianer in Asien in Feierlaune - Nikkei auf 26-Jahres-Hoch

Die Einigung im US-Haushaltsstreit hat den Börsen in Asien am Dienstag kräftig Aufwind gegeben. Zudem freute Anleger in Tokio die Entscheidung der Bank of Japan, an ihrer Politik des billigen Geldes festzuhalten.