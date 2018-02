US-Steuerreform drückt Pharmariesen Merck & Co ins Minus

Eine weitere Finanzkrise in Europa könnte die EZB nach Einschätzung von Notenbank-Direktor Benoit Coeure an ihre Grenzen treiben. In diesem Fall wäre es womöglich geldpolitisch nötig, kurzfristige Zinsen noch tiefer in den negativen Bereich zu setzen, warnte der Franzose am Freitag auf einer Veranstaltung in Slowenien. "Oder es könnte erforderlich sein, Vermögenstitel zu erwerben, die riskanter sind als öffentliche Schulden oder Firmenschulden." Womöglich gerate die EZB dann gefährlich nah an eine Finanzierung von Staaten.