US-Telekomriese AT&T schliesst Milliarden-Kauf von Time Warner ab

Japanische Zentralbank hält an ultralockerer Geldpolitik fest

Japans Zentralbank setzt ihre ultralockere Geldpolitik unverändert fort. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) am Freitag nach Abschluss zweitägiger Beratungen. In Marktkreisen war dieser Entschluss allgemein erwartet worden.