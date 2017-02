US-Wirtschaft verliert Ende 2016 deutlich an Fahrt

Damit fiel das Plus niedriger aus als in anderen Industriestaaten wie etwa Grossbritannien oder Deutschland. Die Amerikaner stützen mit ihrer Kauffreude zwar den Aufschwung. Doch in Zeiten anziehender Zinsen macht der starke Dollar den Exporteuren zu schaffen, da ihre Produkte in Übersee teurer werden.

In Europa wird die Wirtschaft hingegen durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) angeschoben. Nach dem Willen des neuen US-Präsidenten Donald Trump soll der Wirtschaftsmotor mit Steuersenkungen und Investitionen wieder stärker auf Touren kommen.

Falls er das Wachstum "auf drei Prozent oder vielleicht mehr" steigern könne, dann spielten die USA in einer ganz anderen Liga, sagte der Republikaner dem Sender Fox News. Seinen Plänen zufolge soll mehr Geld in die Verkehrswege fliessen. Zudem will er deutlich mehr für Verteidigung ausgeben. Im Gegenzug werde eine verbesserte Wirtschaft dem Staat höhere Einnahmen bescheren.

Trump hatte das Präsidentenamt im Januar von seinem Vorgänger Barack Obama übernommen. Diesem warf er vor, ihm ein Durcheinander hinterlassen zu haben, das er nun aufräumen müsse.

Spielraum für Zinserhöhung

Die US-Notenbank Fed sieht trotz des relativ schwachen Wachstums im Jahr 2016 ausreichend Spielraum für eine baldige Zinserhöhung. Sie hat angesichts von de facto erreichter Vollbeschäftigung und anziehender Preise einen solchen Schritt fest ins Auge gefasst. Der Leitzins liegt seit der jüngsten Anhebung im Dezember in der Spanne von 0,5 bis 0,75 Prozent.

Obwohl mehrere Währungshüter zuletzt die geldpolitische Sitzung Mitte März als möglichen Termin für eine Anhebung ins Gespräch gebracht haben, bezweifeln viele Börsianer einen raschen Schritt.

Zahlreiche Experten tippen eher darauf, dass sich die Fed noch bis Mai oder Juni Zeit lassen wird. Dann dürften sich die Folgen der Wirtschaftspolitik Trumps besser abschätzen lassen. Währungshüter Robert Kaplan erklärte, der exakte Zeitpunkt sei nicht so wichtig. Es komme vielmehr darauf an, dass die geldpolitischen Zügel, wie angekündigt, Schritt für Schritt angezogen würden, sagte der Chef der regionalen Fed von Dallas.