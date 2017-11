US-amerikanische Notenbank Fed lässt Leitzins unverändert

Das Amtsgericht Charlottenburg hat kurz nach dem Ende des Flugbetriebs der Air Berlin die Insolvenzverfahren über die Gesellschaften der Pleite-Airline eröffnet. Das Gericht habe Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, teilte Air Berlin am Mittwoch mit. Bereits am Dienstag hat Lufthansa die Übernahme von Teilen der Air Berlin in Brüssel zur kartellrechtlichen Prüfung angemeldet.