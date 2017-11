Über 15'000 Autobesitzer klagen in Deutschland wegen Dieselskandal

Dies geht aus einer Mitteilung der Konsumentenschutzorganisation Fédération romande des consommateurs (FRC) vom Montag hervor. FRC stützt sich auf die Aussage ihrer deutschen Partnerorganisation myRight. Gemäss FRC handelt es sich dabei um die grösste europäische Sammelklage.

Zunächst können sich jedoch lediglich Betroffene aus Deutschland daran beteiligen. Ende Jahr soll es dann auch für Schweizer möglich sein. FRC folge dabei den Empfehlungen des europäischen Dachverbandes, dem Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). In der Schweiz sollen rund 180'000 Autos involviert sein.

Da es in Deutschland im Gegensatz zu den USA eigentlich keine Sammelklagen gibt, nutzt die US-Kanzlei Hausfeld mit Sitz in Berlin einem "Bild"-Bericht zufolge einen Trick, um die Ansprüche Tausender zu bündeln: Kläger sei ein in Deutschland zugelassener Rechtsdienstleister, an den die Autobesitzer ihre Ansprüche abtreten.

Ende August hatte das Landgericht Braunschweig eine Schadenersatzklage gegen die Volkswagen AG abgewiesen. Das Gericht urteilte, dass Käufer eines Dieselautos mit Manipulationssoftware keinen Anspruch auf Schadenersatz vom Hersteller haben.

In den USA kostete der Skandal um die Manipulation von Dieselabgaswerten den VW-Konzern bereits mehr als 22 Milliarden Dollar. Betroffene Autobesitzer erhielten um die 5000 Dollar Entschädigung.