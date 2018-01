VW stellt bei Marke Volkswagen 2017 Absatzrekord auf

Haupttreiber der positiven Entwicklung sei der grösste Einzelmarkt China, hiess es. In der Volksrepublik betrug der Zuwachs 5,9 Prozent auf 3,177 Millionen Autos. In Deutschland gab es im Gesamtjahr indes einen Rückgang von 4,7 Prozent auf 531'600. In Westeuropa wurden mit knapp 1,43 Millionen 2,5 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft.

Im Dezember sei mit weltweit verkauften 594'100 Fahrzeugen ein neuer Auslieferungsrekord erzielt worden. Das seien 5,6 Prozent mehr als im Dezember 2016. In Deutschland seien im letzten Monat des Jahres mit 42'000 Autos 8,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist ausgeliefert worden. Das sei unter anderem auf positive Impulse aus der Umweltprämie zurückzuführen.

In China betrug der Zuwachs im Dezember 12,9 Prozent auf 342'100 Fahrzeuge.