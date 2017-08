Valartis schreibt deutlich weniger Verlust im ersten Halbjahr

Im ersten Semester 2017 verzeichnete Valartis einen Konzernverlust von 0,2 Millionen Franken. In der Vorjahresperiode waren es noch 46,5 Millionen Franken.

Aufgrund des Verkaufs von Anteilen an der assoziierten Gesellschaft Gebäudebesitz Rathausstrasse in Wien sowie der Beteiligung an einem Shopping- und Freizeitcenter in Algerien unterscheidet Valartis zwischen weiter- und nicht weitergeführten Geschäftsbereichen.

In den weitergeführten Geschäftsbereichen betrug der Verlust 4,5 Millionen, nach 6,8 Millionen Franken im Vorjahreshalbjahr, wie die Finanzgruppe am Dienstag mitteilte.

Dieser Verlust sei vor allem durch Folgekosten der Restrukturierungen der letzten Jahre sowie Währungskorrekturen auf den Aktiven verursacht worden. Da Beratungskosten wegfielen sank der Geschäftsaufwand um 43 Prozent auf 5,9 Millionen Franken.

Neue Beteiligungen im Vordergrund

Die nicht weitergeführten Geschäftsbereiche verzeichneten aus dem Vollzug des Verkaufs der Anteile an der Gesellschaft in Wien einen Gewinnbeitrag nach Steuern von 4,3 Millionen. Im Vorjahr hatte ein Verlustbeitrag von 39,7 Millionen resultiert.

Zum Ausblick auf das Gesamtjahr 2017 schreibt Valartis, dass die Gruppenstruktur auf die neuen Gegebenheiten ausgerichtet werde, was weitere Anpassungen in der Organisation und Infrastruktur der Gruppe erfordere.

In strategischer und taktischer Hinsicht stehen für das zweite Halbjahr der Aufbau und das Management von neuen Beteiligungen im Vordergrund, wie es weiter heisst.

Die Finanzgruppe steckte in den letzten Jahren in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Nachdem sie unter Druck Tochterbanken in Österreich und Liechtenstein verkauft hatte, galt Valartis im November des letzten Jahres als saniert. Das Kantonsgericht Zug hob in der Folge die Nachlassstundung wieder auf.