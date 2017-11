Valiant steigert Gewinn über die ersten neun Monate um 3 Prozent

Der Geschäftserfolg ging demgegenüber um 3,7 Prozent auf 104,2 Millionen Franken zurück, wie die Valiant am Donnerstag mitteilte. Ohne die Übernahme der Triba wäre der Geschäftserfolg mit 5,0 Prozent sogar noch stärker zurückgegangen.

Die Valiant hatte für die Luzerner Regionalbank Triba im März ein Kaufangebot angekündigt und knapp einen Monat später lanciert. Zu diesem Zeitpunkt hielt sie bereits 30,6 Prozent an der Bank. Seit Anfang Juli hält sie nun 97,4 Prozent an der Triba. Die Integration soll Mitte 2018 mit der rechtlichen Fusion der beiden Institute abgeschlossen werden.

Verluste aus dem Zinsengeschäft sowie höhere Personalkosten drückten zwischen Januar und September auf das Valiant-Ergebnis. Zwar konnte die Bank den Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft um 1,8 Prozent auf 219,6 Millionen Franken steigern. Dies unter anderem dank einer Ausweitung der Ausleihungen um 1,9 Prozent auf 22,7 Milliarden Franken, wobei der Grossteil auf Hypotheken zurückgeht.

Weil sich jedoch die ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen und die Verluste aus dem Zinsengeschäft ungünstiger entwickelten als noch im Vorjahr, sank der Nettoerfolg um 3,0 Prozent.

Demgegenüber konnten die anderen Geschäftsbereiche zulegen: Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 2,2 Prozent auf 44,6 Millionen Franken, der Erfolg aus dem Handelsgeschäft um 1,4 Prozent auf 8,6 Millionen Franken und der übrige ordentliche Erfolg um 5,7 Prozent auf 13,5 Millionen Franken.

Der Aufwand erhöhte sich allerdings ebenfalls um 1,7 Prozent. Die Personalkosten seien unter anderem höher, weil Valiant in diesem Jahr elf neue Vollzeitstellen geschaffen habe, schreibt die Bank in der Mitteilung. Sie will das Personal in den kommenden Monaten aufgrund ihrer Wachstumsstrategie weiter aufstocken.