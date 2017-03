Vaudoise Versicherungen verstärken Präsenz in der Deutschschweiz

Berninvest ist die Fondsleitungsgesellschaft für die Immobilien-Anlagefonds Immo Helvetic und Good Buildings, die zusammen über 1,4 Milliarden Franken an Vermögen verwalten.

Mit diesen Übernahmen wollen die Vaudoise Versicherungen "ihre Kompetenzen vor allem in der Deutschschweiz in einem Bereich verstärken, in dem sie bereits umfangreiche Erfahrungen haben", lässt sich Konzernchef Philippe Hebeisen in der Mitteilung zitieren.

Zudem ermögliche der Kauf Skaleneffekte beim Kauf grösserer Immobilienprojekte. Vaudoise diversifiziert darüber hinaus ihre Unternehmensstrategie und kann zudem künftig Asset-Management-Dienstleistungen für Dritte erbringen, heisst es weiter.

Zum Kaufpreis äussern sich die Vaudoise Versicherungen nicht. Die Arbeitsplätze sollen in Bern beibehalten werden.