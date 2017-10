Verregneter Sommer in Europa machte Heineken zu schaffen

In Europa gingen die Auslieferungen des niederländischen Braukonzerns sogar um 2,8 Prozent zurück. Besonders in Frankreich, dem Heimatmarkt Niederlande, aber auch in den USA und China wurden weniger Getränke des Konzerns abgesetzt. Besser lief es hingegen in Brasilien, Südafrika, Russland oder Mexiko.

Während Heineken keine Angaben zur Umsatzhöhe machte, veröffentlichte der Konzern seinen Gewinn. Nach neun Monaten erreichte der Nettogewinn 1,49 Milliarden Euro und lag damit um knapp ein Fünftel über dem Vorjahreszeitraum. Allerdings hatte seinerzeit auch eine Abschreibung von 233 Millionen Euro das Ergebnis stark gemindert.

Am Ausblick für das laufende Jahr hielt der Konzern fest und geht weiterhin von einer um 0,4 Prozentpunkte höheren operativen Marge aus.

Schweizer Marktanteil von 20 Prozent

In der Schweiz ist Heineken seit 1984 tätig und hält nach eigenen Angaben einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Damit ist Heineken Switzerland etwa halb so gross wie Feldschlösschen.

Über den Geschäftsverlauf hierzulande gibt Heineken Switzerland keine Auskunft. Als 100-prozentige Tochter sei man vollständig im Mutterkonzern konsolidiert, sagte Pressesprecher Urs Frei gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Heineken Switzerland beschäftigt rund 720 Mitarbeitende an den Standorten Luzern und Chur. In der Schweiz werden die Marken Heineken, Eichhof, Calanda, Haldengut, Ziegelhof und Ittinger gebraut.