Versicherer Axa Winterthur beteiligt sich an Autoverkaufsplattform

Das rasche Wachstum der Erzeugerpreise in China hat im Dezember an Fahrt verloren. Die Preise auf Grosshandelsebene legten um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu und wuchsen damit so langsam wie seit November 2016 nicht mehr, wie das chinesische Statistikamt am Mittwoch berichtete.