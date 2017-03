WEKO: Untersuchung gegen Bucher Landtechnik

Im Zentrum der Untersuchung stehen Anhaltspunkte, dass die Bucher-Landtechnik AG mit der Bindung des Bezugs von Ersatzteilen für Traktoren(New-Holland, Case IH und Steyr) an den Verkauf von Traktoren der entsprechenden Marken Parallelimporte verhindert. Zudem bestehen auch Anhaltspunkte dafür, dass die Bucher-Landtechnik AG ihren Wiederverkäufern Beschränkungen des geografischen Absatzgebietes für den Weiterverkauf auferlegt. In der Untersuchung wird geprüft, ob die Bucher-Landtechnik AG und deren konzernmässig verbundene Unternehmen tatsächlich unzulässige Wettbewerbsabreden im genannten Sinne getroffen haben.

Die Bucher Industries will mit der Wettbewerbskommission (Weko) kooperieren. Das teilte der Zürcher Industriekonzern am Mittwoch mit. Bucher Industries sei bestrebt, vollumfänglich zur Aufklärung der Sachlage beizutragen, heisst es in einem dürren Communiqué des Unternehmens. Bestätigt wurde auch eine Durchsuchung der Räumlichkeiten von Bucher Landtechnik in Niederweningen ZH.