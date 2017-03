WIR Bank auch 2016 erneut gewachsen

Die Genossenschaftsbank mit Sitz in Basel hat 2016 auch die Eigenkapitalbasis weiter verbessern können, wie sie am Donnerstag mitteilte: Die anrechenbaren Eigenmittel betrugen Ende Jahr 30,9 Millionen Franken (+14 Prozent). So übertreffe die Eigenmittelquote mit 8,4 Prozent die Mindestanforderung von 3 Prozent "deutlich".

CEO Germann Wiggli lässt sich mit der Aussage zitieren, das Geschäftsjahr 2016 sei "sehr gut" gewesen. Er begründet diese Wertung mit der anhaltenden Tiefzinssituation, engen Zinsmargen und grossen Investitionen im eigenen Institut. Ein neuer Auftritt und Digitalisierungsefforts seien zulasten der Marktbearbeitung gegangen.

Auch so stiegen die Kundeneinlagen um 2,4 Prozent auf 3,88 Milliarden Franken und die Ausleihungen an Kunden um 0,9 Prozent auf 4,54 Milliarden. Grösster Ertragspfeiler blieb das Zinsgeschäft mit einem Nettoerfolg von 56,6 Millionen (+4,1%), vor dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit 25,1 Millionen (-3,3%).

Unfaire Konkurrenz

Letzteres litt unter dem gesunkenen Umsatz mit WIR-Franken - einem Inland-Zahlungsmittel innerhalb der 60'000 Akteure des auf KMU ausgerichteten genossenschaftlichen Instituts. Diesen Rückgang schreibt Wiggli der Zinspolitik der Nationalbank zu. Weil Firmen die Produktion ins Ausland verlegten, sinke der Umsatz mit WIR-Krediten.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung aufgrund der Zahlen die Ausschüttung in Form einer unveränderten Dividende von 10 Franken mit Reinvestition in Stammanteile vor. Die Kapitalgebenden sollen pro 375 Franken Dividende einen neuen Stammanteil erhalten.

Für die Schweizer KMU sieht Wiggli das angelaufene Jahr "positiver als auch schon". Kleinere Firmen könnten sich heuer zögerlich erholen. Der WIR-Chef warnt indes von einem "ruinösen Margenkampf" um Hypotheken: Versicherungen und Pensionskassen hätten dank weniger Regulierung längere Spiesse als Banken wie die WIR.