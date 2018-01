Wall Street: Dow knackt 25'000er Marke

Die Neujahrs-Rally an der Wall Street geht weiter: Die Aktien haben sich auch am dritten Handelstag des Jahres zu Höchstkursen aufgeschwungen. Der Dow Jones Index liess am Donnerstag schon kurz nach der Startglocke erstmals die Marke von 25'000 Punkten hinter sich und konnte sich in der Folge darüber festsetzen.