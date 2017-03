Warteck Immobilien 2016 erneut mit Gewinnsteigerung

Der "Soll-Mietertrag" aus allen Logis legte dank Zukäufen und Neubauten um 5,8 Prozent auf 30,9 Millionen Franken zu. Die Mieterträge stiegen um 4,8 Prozent auf 29,6 Millionen. Der Anteil Wohnungen stieg leicht auf 42 Prozent, Büros blieben bei 30 Prozent. Indes erhöhte sich auch die Leerstandsquote erneut, von 3,2 auf 4,2 Prozent.

Der Marktwert des ganzen Portfolios lag Ende Jahr bei 667,4 Millionen Franken und damit 12,6 Prozent über der Vorjahreszahl. Die Nettorendite ging aber von 4,5 Prozent auf 4,3 Prozent erneut zurück. Warteck beklagt eine Verteuerung mancher Finanzierungen wegen Negativzinsen in der Summe von 300'000 Franken.

Das Unternehmen mit Sitz in Basel hält nun Liegenschaften in elf Kantonen. Die Schwerpunkte liegen unverändert in den Regionen Basel mit fast der Hälfte des Portfolios sowie Zürich mit knapp einem Drittel. Ins angelaufene Jahr blicke Warteck "vorsichtig optimistisch".