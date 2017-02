Zahl der Firmenpleiten schnellt im Januar in die Höhe

Besonders stark fiel die Zunahme im Tessin aus, wo sich die Zahl der Insolvenzen verdoppelte. Auch in der Nordwestschweiz (+53 Prozent) und der Ostschweiz (+33 Prozent) schossen die Konkurszahlen in die Höhe, wie aus einer Auswertung des Wirtschaftsinformationsdienstes Biosnode D&B hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Bereits im Gesamtjahr 2016 war die Zahl der Firmenkonkurse um 6,7 Prozent gestiegen.

Zugleich wurden im Januar dieses Jahres aber auch mehr Unternehmen gegründet als im Vergleichsmonat. Mit 3303 wurden 5 Prozent mehr Unternehmen neu ins Handelsregister eingetragen. Besonders aktiv waren Firmengründer in Zürich und in der Nordwestschweiz. Einzig im Espace Mittelland sank die Zahl der Eintragungen.