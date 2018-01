Zürich und Genf sind keine Rivalen auf dem Finanzplatz Schweiz

Der überraschende Abgang von Boris Collardi von Ende November hätte vermuten lassen, dass zwischen der Zwingli- und der Calvinstadt ein Kampf um die besten Talente tobt. Der langjährige Chef der Privatbank Julius Bär hat die Ufer der Limmat verlassen, um am Genfersee als geschäftsführender Teilhaber bei Pictet Wealth Management anzuheuern.

"Zwischen den beiden Städten ist der Transfer von Mitarbeitenden nicht von grosser Bedeutung", sagt Christian Bretscher, Geschäftsführer beim Zürcher Bankenverband, gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Im Werben um Talente stünden einander eher die Schweiz und London konkurrierend gegenüber, heisst es seitens der Fondation Genève place financière FGPF. "Genf und Zürich verhalten sich eher komplementär als in Konkurrenz zueinander", bestätigt Direktor Edouard Cuendet.

Regionale Besonderheiten

"Beide Städte sind sehr international ausgerichtet, aber ihr jeweiliges Profil ist geprägt von regionalen Besonderheiten", sagt Cuendet. Genf ist geprägt von der Verwaltung privater Vermögen, von Geschäftsbanken und einer hohen Dichte ausländischer Institute. Zu den Markenzeichen gehören die Gruppierung von Sektoren (Clusters), der Rohstoffhandel oder das Geschäft mit internationalen Organisationen.

Die Stärken von Zürich liegen hingegen bei der Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden, im Investmentbanking oder bei Geschäften auf den Kapitalmärkten. Was die Zahl der Stellen oder die Bilanzgrösse betrifft sind die jeweiligen Schweizer Töchter von UBS und Credit Suisse hier die Platzhirsche.

Der Zürcher Bankensektor ist zwar abhängig von den beiden Grossbanken, verdankt ihnen aber gleichzeitig seinen Aufschwung. Hier zeigt sich im Übrigen eine Parallele zu den Versicherungen.

Die beiden Bankenplätze unterscheiden sich jedoch nicht nur in Bezug auf ihre Geschäfte und die Charakteristika ihrer Banken, sondern auch in Bezug auf ihre Zielmärkte. Zürich ist ausgerichtet auf die englischsprachige Welt und auf Asien, während sich Genf in der frankophonen Welt und im mittleren Osten im Vorteil sieht.

Effekt der Grösse

Im jüngsten Global Financial Centres Index (GFCI), einem Ranking der britischen Ideenfabrik Z/Yen, belegt Zürich den 9. und Genf den 15. Platz. Die Deutschschweizer Metropole schlägt regelmässig ihr Gegenüber aus der Romandie in diesem Ranking, für das das Geschäftsumfeld, die Verfügbarkeit von Fachkräften, die Infrastruktur, der Entwicklungsstand des Finanzsektors wie die Reputation gemessen werden.

"Dies lässt sich mit Grösseneffekten erklären", sagt Cuendet von FGPF. Bretscher, sein Gegenüber vom Zürcher Bankenverband, widerspricht dem nicht. Die Finanzriesen ziehen die Wirtschaftsmetropole an der Limmat wegen derer Nähe zum Flughafen mit interkontinentalen Verbindungen vor und weil dort die Schweizer Börse angesiedelt ist.

Und doch: "Die bedeutenden Finanzunternehmen sind an beiden Orten präsent", sagt Christian Hintermann, Leiter Advisory Financial Services beim Beratungsunternehmen KPMG. Liesse man nämlich die Grossen wie UBS, Credit Suisse, Pictet oder Lombard Odier einmal aussen vor, dann sagten solche Studien, deren Ergebnisse von Grösseneffekten getrieben seien, nichts über die Performance auf den beiden Finanzplätzen aus.

2016 haben denn auch die Geldinstitute der Romandie den grösseren Ertrag erwirtschaftet. "Die Genfer Banken haben bedeutend höhere Betriebsgewinnmargen ausgewiesen als die Zürcher", sagt Hintermann. Diesen Unterschied begründet er mit den verschiedenen Geschäftsmodellen und mit verschiedenen Kundenstrukturen.

Mit einer Stimme

Wenn es aber darum geht, dass sich die Bankenvertreter aus Zürich und Genf auf dem internationalen Parkett präsentieren, dass stehen sie nicht zueinander im Wettbewerb. "Im Ausland treten wir als ein einziger Finanzplatz Schweiz mit zwei Zentren auf", sagt Cuendet.

Allerdings hatte es Verstimmungen gegeben, als sich vor bald zwei Jahren die China Construction Bank in Zürich niedergelassen hatte. Damals hatte die Schweizer Bankiervereinigung (Swissbanking) beide Seiten zur Mässigung ermahnt, um nicht das Projekt mit den Chinesen zu gefährden, erzählt Bretscher vom Zürcher Bankenverband.

Auf die Initiative des Genfer Staatsrats Pierre Maudet hin, nähern sich die beiden Wirtschaftszentren zusehends einander an. "Wir haben erreicht, dass unsere gemeinsamen Interessen im Vordergrund stehen", sagt Bretscher. Erstmals gemeinsam Position bezogen haben beide Standorte gegen die Unternehmenssteuerreform III - die im Februar 2017 vom Stimmvolk an der Urne verworfen wurde.