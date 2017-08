Zurich-Chef Greco beerdigt Ziel zum Abbau von 8000 Jobs

"Das war nie ein Teil unserer strategischen Ziele", sagte der Konzernchef am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Man schaue alle Kostenebenen an, habe aber keine spezifischen Zahlen für den Personalbestand oder einen Personalabbau.

Nach einem Gewinneinbruch hatte Verwaltungsratspräsident Tom de Swaan im Februar 2016 die Streichung von 8000 der damals rund 55'000 Stellen des Konzerns angekündigt. Greco selber hatte nach seiner Amtsübernahme einen Monat später dieses Ziel nicht mehr bestätigt.

Im vergangenen November verkündete er, die Kosten um 1,5 Milliarden Dollar bis 2019 senken zu wollen. Davon habe man bis Ende Juni 2017 nun 550 Millionen erreicht, sagte Greco am Donnerstag. So habe man den Hebel bei der IT und Verträgen mit Lieferanten angesetzt. Auch am Hauptsitz seien Kosten gesenkt worden.

Bei den Kosten sehen gebe es jedes Quartal Fortschritte, sagte Greco: "In relativ kurzer Zeit haben wir schon mehr als ein Drittel des Ziels erreicht. Das ist gut. Damit sind wir zufrieden."