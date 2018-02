Mit dem Bau begann die DDR-Führung unter SED-Chef Walter Ulbricht am 13. August 1961. Am 9. November 1989 fiel die Mauer wieder in einer friedlichen Revolution. Mit diesem historischen Datum dauert die neue Freiheit nunmehr länger als die damalige Gefangenschaft des sozialistischen Regimes.

Die rund 155 Kilometer lange Sperranlage riegelte den Osten vom Westteil Berlins ab. An der Berliner Mauer starben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime.