Bestände des Wagner-Nationalarchivs werden digitalisiert

Facebook wird ausgeforschte Nutzer in EU wohl nicht entschädigen

Facebook wird seine bis zu 2,7 Millionen vom Datenskandal um Cambridge Analytica betroffenen Nutzer in Europa voraussichtlich nicht entschädigen. Zur Begründung erklärte das soziale Netzwerk am Mittwoch, sensible Bankdaten seien nicht betroffen gewesen.