Brüssel will digitalen Fingerabdruck auch im Personalausweis

Gebiss so gross wie ein Smart: Urzeit-Haie im Sauriermuseum Aathal

Demnächst startet der Horror-Film "The Meg" über einen ausgestorbenen Monsterhai namens "Megalodon". Der Zufall will, dass das Sauriermuseum Aathal jetzt die Ausstellung "Haie der Urzeit" eröffnet - mit dem weltweit am besten erhaltenen Skelett eines "Megalodons".