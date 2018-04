Gebiss so gross wie ein Smart: Urzeit-Haie im Sauriermuseum Aathal

Die «Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren GIN» gehört zu den besten Webauftritten der Schweiz. Sie gewann an der Best of Swiss Web 2018 Gold in der Kategorie Public Affairs. Die interaktive Webseite für Fachleute vereint Daten zu Naturgefahren in der Schweiz. Das hilft Risiken frühzeitig zu erkennen und die Bevölkerung zu schützen.