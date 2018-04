Samsungs neues QLED-TV-Line-up ab sofort in der Schweiz verfügbar

Mit dem One Invisible Cable gelingt Samsung eine Weltpremiere: das Kabel bündelt die Stromversorgung und alle Audio- und Video-Signale in einem einzigen, fast unsichtbaren Kabel. Der Ambient Mode schafft Wohnambiente und integriert den Fernseher elegant im Raum. So wird das Wohnzimmer mit dekorativen Inhalten, sinnvollen Informationen oder den eigenen Bildern verschönert, sogar sanfte Hintergrundmusik ist möglich. Die neue Fernseh-Generation zeigt eindrucksvoll, wie Samsung die QLED-TV-Technologie in puncto Bildqualität, Design und Bedienung optimiert hat.

Q Picture: Perfekte Bilder mit Q Engine und Q HDR Elite

Ein neuer, effizienter Bildprozessor – die Q Engine – macht es möglich, hochauflösende HDR-Bilder und atemberaubende Filmerlebnisse unabhängig von der Helligkeit im Raum zu generieren. Der Chip berechnet Kontraste, Farben sowie HDR-Metadaten und passt das TV-Bild automatisch an das gemessene Umgebungslicht an. Die Q Engine ist in allen QLED-Modellen ab Serie Q6 verfügbar (Q9FN, Q8CN, Q8FN und Q7FN).

Auch im Bereich HDR setzt die neue TV-Generation Massstäbe: Q HDR Elite sorgt für eine noch genauere HDR-Darstellung mit einer Spitzenhelligkeit von 1000 bis zu 2000 Nits. Inhalte, die HDR10+ unterstützen, geben die neuen QLED-TVs standardmässig wieder. Durch die Echtzeitverarbeitung dynamischer Metadaten erleben Zuschauer Bilder mit differenzierter Helligkeit und präziser Farbwiedergabe – genau so, wie es Produzenten von Filmen und Serien vorsehen.

Q Style: Ambient Mode macht TV zum Chamäleon

Der Ambient Mode lässt den TV fast transparent erscheinen: Wird der QLED-TV vor der Wand mit Hilfe der SmartThings-App fotografiert, kreiert die App daraus ein Muster für den Fernseher. Wie ein Chamäleon scheint der TV dadurch mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Zudem kann der QLED-TV im Ambient-Modus Informationen wie Uhrzeit, Wetter, Nachrichten oder Grafiken anzeigen. Selbst eigene Bilder lassen sich bequem hochladen. Ein Bewegungssensor sorgt dafür, dass sich der TV ausschaltet, sobald niemand im Raum ist.

Kabelsalat adieu: Mit dem One Invisible Cable präsentiert Samsung eine Weltneuheit. Ein einziges, nahezu transparentes Kabel bündelt sämtliche AV-Signale und die Stromversorgung. Das fünf Meter lange Kabel verbindet die One Connect Box mit dem TV. Optional bietet ein 15 Meter langes Kabel noch mehr Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten im Raum.

Mit der Wandhalterung No Gap Wall-Mount wird der TV im Handumdrehen fast bündig an der Wand befestigt. Auch bereits 2017 erschienenes Zubehör wie der Tower Stand oder der Studio Stand sind mit den neuen QLED-TV-Modellen kompatibel.

Q Smart: Schnelle Einrichtung und einfache Bedienung

Der Samsung Smart Hub 2018 eröffnet eine Fülle neuer Funktionen Denn dank Auto TV Detection lässt sich der Fernseher in wenigen Schritten einrichten, indem Einstellungen wie beispielsweise das WLAN-Passwort und das verknüpfte Samsung-Konto vom Smartphone übernommen werden. Die App SmartThings ermöglicht die einfache Vernetzung, Steuerung und Interaktion kompatibler Samsung-Produkte im Heimnetzwerk – egal ob Kühlschrank, Smartphone oder andere Samsung-Geräte.

Die One Remote ermöglicht zudem die Bedienung von angeschlossenen Geräten über eine einzige Fernbedienung.