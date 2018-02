St. Moritz führt weitere Bezahlangebote ein

Im Zuge der vielfältigen Entwicklungen im Bereich des digitalen Bezahlens wurden zu Beginn der aktuellen Wintersaison zwei weitere Angebote realisiert: Das Bezahlen mit der Kryptowährung Bitcoin sowie die Einführung eines Ticketshops mit flexiblen Preisen.

Ticket-Promotionshop

«Keep calm and book now» heisst der Promotionshop von Engadin St. Moritz Mountains, in welchem seit Beginn der Wintersaison Skitickets im Vorverkauf günstiger erworben werden können. Wer sich mindestens fünf Tage im Voraus für einen Skitag im Oberengadin entscheidet, profitiert von vergünstigten Tarifen, die sich an der aktuellen Nachfrage orientieren. Der etwas provokante Slogan («Keep calm») wurde dabei bewusst gewählt, um die Stimmen, die immer wieder über zu hohe Skiticketpreise klagen, vom Gegenteil zu überzeugen. Wer zudem schnell reagiert, profitiert («and book now»). Das Angebot wird im Markt sehr gut angenommen, obschon das Haupt-Ticketprodukt der Ferienregion Engadin St. Moritz der «Hotel & Skipass» ist, welcher für CHF 38 pro Tag während der gesamten Aufenthaltsdauer bezogen werden kann. Der Promotionshop richtet sich vor allem an Ferienwohnungs- und Tagesgäste, die von diesem komplementären Angebot profitieren können.

Twint Online-Payment

Nach der Einführung des Twint Mobile-Payment am Berg verfügt nun der Webshop von Engadin St. Moritz Mountains auch über die Twint Online-Payment-Funktion: Skitickets können direkt und unkompliziert mit der Twint-APP bezahlt werden. Das «digitale Portemonnaie der Schweiz», wie sich Twint selber nennt, wird mittlerweile von zahlreichen Schweizer Banken als mit dem Bankkonto verknüpfte und sichere Bezahlmethode angeboten.

Bitcoin-Payment

Die Ausrichtung von Engadin St. Moritz Mountains an zeitgemässen Payment-Angeboten veranlasste das Unternehmen Ende 2017 dazu, auch Bitcoins als Währung zu akzeptieren. Denn es geht davon aus, dass Kryptowährungen bestehen bleiben und hierzu Erfahrungen aufgebaut werden sollten. Auch wenn die Krypto-Währung starken Schwankungen unterliegt ist man überzeugt, mit dem Bitpay-Angebot einen weiteren und vor allem wachsenden Markt erschlossen zu haben. Im Webshop von Engadin St. Moritz Mountains kann man sämtliche Skitickets des Oberengadins mit Bitcoins bezahlen. Die Einbindung dieser Zahlungsmöglichkeit wurde von der Internetagentur elements übernommen, die auch den gesamten Onlineauftritt von Engadin St. Moritz Mountains betreut. In absehbarer Zeit ist zudem die Umsetzung weiterer Projekte im Bereich Personalisierung, Marketing Automation sowie die Integration eines Chatbots gemeinsam mit der Internetagentur elements geplant.