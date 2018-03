US-Firma entdeckt offenbar Sicherheitslücke bei iPhones

Ab sofort können Kundinnen und Kunden Defekte und Verschmutzungen in Zügen oder an Bahnhöfen schnell und bequem via Smartphone melden. Und zwar mit der neuen Funktion «Repair and Clean» in der SBB Mobile App. Dadurch werden Dienstleistungsmängel schneller erkannt und beseitigt. Die Kundschaft profitiert von mehr Qualität und Sauberkeit.