Uni Basel: SCCER CREST veröffentlicht Whitepaper zum Strommarkt der Zukunft

Das aktuelle Whitepaper von SCCER CREST mit dem Titel «Strommarktdesign: In welche Richtung soll es gehen?» beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch diese Transformation ergeben und untersucht An- sätze, wie sie zu bewältigen sind.

Wie sieht der Strommarkt von morgen aus?

Unsere Stromversorgung bewegt sich vom regulierten System, das von fossiler und nuklearer Energieerzeugung geprägt ist, hin zu einem System, welches als Markt funktioniert und überwiegend auf erneuerbaren Ressourcen beruht. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl von Fragen. Wie soll der Energiemarkt in Zukunft aussehen? Wie und von welchen Akteuren soll Versorgungssicherheit gewährleistet werden? Wie können kleine Akteure (Prosumers) in den Markt eingebunden werden? Welche Bedeutung hat die Einbettung der Schweiz in das Europäische Energiesystem? Das Whitepaper des SCCER CREST zeigt, welche Trends für die Zukunft unserer Stromversorgung bedeutsam sind und welche Entscheidungen dafür heute getroffen werden müssen.

Der Markt wird sich ändern

Die aktuelle Stromversorgung in der Schweiz und Europa ist auf Energiehandel fokussiert und stark reglementiert. Durch die zunehmende Zahl an Akteuren, wird ein Übergang zu einem stärker wettbewerblichen Marktdesign unabdingbar. Dies führt aber dazu, dass aus Marktperspektive bestehende Überkapazitäten langfristig abgebaut werden. Wenn sehr hohe und damit nur selten benötigte Kraftwerkskapazität auch zukünftig gewünscht wird, so muss der Markt umgestaltet werden, oder es müssen zusätzliche Marktelemente geschaffen werden.

Erzeugung vs. Nachfrage

Alternativ kann auch die Nachfrageseite stärker zur Stabilisierung des Systems eingesetzt werden. Bisher definiert sich die Strombereitstellung vollständig über die Nachfrage: Wenn mehr Strom verbraucht wird, reagieren Erzeuger mit mehr Bereitstellung. In Zukunft dürfte es sinnvoll sein, dass beide Seiten – Erzeugung und Nachfrage – zu aktiven Partnern in einem neu gestalteten Strommarkt werden und zur Sicherung der Systemstabilität beitragen.

Welche Rolle spielt die Schweiz?

Die Schweiz als Drehscheibe für den innereuropäischen Stromhandel spielt traditionell eine wichtige Rolle im Strommarkt. Wie der Schweizer Strommarkt in Zukunft aussehen wird, kann aufgrund dieser engen Verknüpfung mit Europa nicht isoliert betrachtet werden. Bei allen Designentscheidungen sind die gesamteuropäischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Schweiz von zentraler Bedeutung und müssen berücksichtigt werden.

SCCER CREST

Das Competence Center for Research in Energy, Society and Transition (CREST) trägt zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 bei, indem es detaillierte, forschungsbasierte Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese Empfehlungen sollen dabei helfen, die Energienachfrage zu reduzieren, Innovationen zu fördern und den Anteil der regenerativen Energieerzeugung in einer kosteneffizienten Weise zu erhöhen.

Im CREST arbeiten Forschungsgruppen aus acht grossen Schweizer Forschungsinstitutionen zusammen, die gemeinsam die Handlungsfelder Wirtschaft, Umwelt, Recht und Verhalten abdecken.

CREST ist eines der acht von der Innosuisse geförderten Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER). Weitere Informationen zu unseren Forschungs- und Transfer-Aktivitäten finden Sie auf www.sccer-crest.ch.