200 Jahre Wetterstation auf dem Grossen Sankt Bernhard

Seit dem 14. September 1817 hat die Kongregation der Chorherren beim Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard die Wetterverhältnisse aufgezeichnet. Von der WMO erhielten sie deshalb das Label für über hundertjährige Wetterstationen. Zudem wird eine Gedenktafel angebracht.

Auf der Welt erhielten bislang nicht mehr als 70 Wetterstationen dieses Label der WMO, die eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen ist. Die Weltorganisation für Meteorologie will Regierungen mit dem Label ermutigen, die Finanzierung für die Wetterstationen weiterzuführen.

In Europa messen nur die Stationen von Stockholm in Schweden (1756), von Kremsmünster in Österreich (1762) und von Hohenpeissenberg in Deutschland (1781) länger als das Hospiz. Neben der Station auf dem Grossen St. Bernhard erhielt auch der Säntis das Label der WMO. Auf dem Säntis wird das Wetter seit 1882 aufgezeichnet.

Das 1080 gegründete Hospiz befindet sich auf einer Höhe von 2473 Meter über Meer. Seit 1981 wurden die Messgeräte auf dem Grossen Sankt Bernhard automatisiert und gehören zum Netz der 160 Wetterstationen von MeteoSchweiz.

Durchschnittstemperatur steigt an

Die Daten aus zwei Jahrhunderten zeigen deutliche Veränderungen auf. Bei den Messungen wurde eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur von 0,8 Grad pro Jahrhundert gemessen, sagte Stephan Bader von der Abteilung Klima von MeteoSchweiz der Nachrichtenagentur sda.

Seit 1818 nahm damit die durchschnittliche Jahrestemperatur bis heute um 1,6 Grad zu. Die tiefste Temperatur wurde am 6. März 1971 mit minus 28,6 Grad verzeichnet, die höchste mit 21,6 Grad am 19. August 2012.