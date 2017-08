2016 weltweit rund 34'000 Tote bei Anschlägen

Wirbel um Performance "Auschwitz on the Beach" zur documenta

Nach heftiger Kritik ist die umstrittene Performance "Auschwitz on the Beach" zur documenta in ihrer bisherigen Form abgesagt worden. Anstelle dessen werde es eine Lesung mit dem italienischen Künstler und Philosophen Franco Berardi unter dem Titel "Shame on us" geben, wie eine documenta-Sprecherin am Dienstag sagte. Sie soll kommenden Donnerstag stattfinden.