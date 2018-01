2700 Jahre altes Tonsiegel bei Grabungen an Klagemauer gefunden

Baby-Boom in Bern - Höchste Geburtenzahl seit vierzig Jahren

Baby-Boom in der Bundesstadt: 1816 Kinder sind dieses Jahr in der Frauenklinik des Berner Inselspitals auf die Welt gekommen. Das ist die höchste Geburtenzahl seit vierzig Jahren, wie die Insel-Gruppe am Freitag mitteilte.