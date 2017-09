30 Jahre Schutz der Ozonschicht: Eine langwierige Erfolgsgeschichte

Gern würden die meisten der UNO-Mitgliedsstaaten mit dem Pariser Klimaabkommen das erreichen, was vor 30 Jahren in Montreal gelang: Ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag des Umweltrechts, den alle 197 Mitglieder der Vereinten Nationen ratifizierten. Mit dem Montrealer Protokoll vom 16. September 1987 verpflichteten sie sich, Ozonschicht-zerstörende Substanzen abzuschaffen. Der internationale Tag des Ozons am Samstag soll an diese Erfolgsgeschichte erinnern.

Dank des Abkommens beginnt sich das Ozonloch zu schliessen, wie eine Studie vom Juni 2016 bestätigte. Der Regenerationsprozess der Ozonschicht habe eingesetzt, berichteten damals britische und amerikanische Forscher im Fachblatt "Science". Dass es dafür fast 30 Jahre brauchte, liegt an der Langlebigkeit der ozon-schädlichen Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW) und anderer chlor- und bromhaltigen Substanzen in der Stratosphäre.

Erholung mit Rückschlägen

Schätzungen zufolge könnte sich das Ozonloch erst um das Jahr 2050 herum geschlossen haben. Eine neuere Studie mit Beteiligung der Uni Bern zeigte kürzlich, dass es sogar noch 5 bis 30 Jahre länger dauern könnte. Dies wegen einer bisher nicht im Montreal-Protokoll regulierten Chemikalie namens Dichlormethan.

Trotz dieses langen Zeithorizonts ist das Abkommen schon jetzt ein Erfolgsgeschichte: "30 Jahre Montrealer Protokoll haben bewirkt, dass die antarktischen Ozonsäulen nicht weiter ins Bodenlose stürzen", schreiben die Atmosphärenforscher Thomas Peter und Johannes Stähelin von der ETH Zürich im "Zukunftsblog" der Hochschule. Auch der fünfprozentige Rückgang der Ozonmenge über unseren Köpfen, den auch die längste Messreihe der Welt in Arosa zeigt, sei offensichtlich gestoppt.

Wäre das Abkommen von Montreal nicht zustande gekommen und die Zerstörung der Ozonschicht weitergegangen, hätte es in den vergangenen 30 Jahren schätzungsweise bis zu drei Millionen zusätzliche Fälle von Hautkrebs gegeben - davon bis zu 300'000 hochgradig bösartige Formen, wie Peter und Stähelin ausführen.

Kein Erfolg ohne Makel

Einen zwiespältigen Effekt hatte das Montreal-Protokoll auf den Klimaschutz: Die Abschaffung der FCKW sorgte einerseits dafür, dass in den vergangenen 30 Jahren Treibhausgasemissionen von rund 200 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent vermieden wurden. Und damit ein zusätzlicher Temperaturanstieg von 0,3 Grad Celsius. Andererseits erwiesen sich die FCKW-Ersatzstoffe, die FKW, zwar als nicht ozon-schädigend, aber als sehr starke Treibhausgase.

Auch diese Erfolgsgeschichte ist also nicht ohne Makel. Und doch ist das Montreal-Protokoll ein Vorbild, an das Expertinnen und Politiker gerne mit dem Pariser Klimaabkommen anknüpfen würden. Damit soll die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit begrenzt werden.

Allerdings lässt der angekündigte Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimavertrag und die von Experten als zu zögerlich kritisierte Umsetzung der darin vereinbarten Ziele befürchten, dass die UNO-Mitgliedsstaaten in 30 Jahren mit weniger Stolz auf das Abkommen von Paris zurückblicken können als heute auf das von Montreal.