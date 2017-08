Alkoholkranke Ratten: Auch Tiere sind unterschiedlich suchtanfällig

Ratten sind ein wichtiges Tiermodell, um die Risikofaktoren für Sucht und damit verbundene Hirnprozesse zu erforschen. Deshalb interessiert sich das Team um Benjamin Boutrel vom CHUV für die individuelle Anfälligkeit dieser Tiere für Alkoholismus.

Im Fachblatt "Scientific Reports" stellen Boutrel und Kollegen nun eine neue Methodik vor, um das individuelle Risiko der Versuchstiere zu bestimmen und die Suchtforschung in diesem Tiermodell zu verbessern.

Mit dieser Methodik stellten sie fest, dass sich die Ratten tatsächlich in ihrer Anfälligkeit unterscheiden: Sieben von insgesamt 59 Ratten zeigte in verschiedenen Experimenten starkes Suchtverhalten. Mit den gleichen Tests konfrontiert behielt hingegen etwa die Hälfte der Tiere die Kontrolle und trank nur in Massen. Die restlichen Tiere zeigten nur vereinzelte Hinweise auf Suchtverhalten.

Zu den Tests gehörte beispielsweise, ob die Ratten Alkohol tranken, obwohl sie dafür leichte Elektroschocks an den Pfoten hinnehmen mussten. Oder wie oft sie Trost im Alkohol suchten, wenn ihnen eine Zuckerlösung allmählich entzogen und durch Wasser ersetzt wurde.

Individuelle Anfälligkeit

Die Resultate bestätigten, dass es bei Ratten wie bei Menschen individuelle Unterschiede bei der Anfälligkeiten für Alkoholkrankheit gibt, wie das CHUV mitteilte. Auch konnten die Forscher zeigen, dass Ängstlichkeit bei den Tieren ein Risikofaktor ist, eine Sucht zu entwickeln. Und dass es eine langwährende und wiederkehrende Konfrontation mit Alkohol braucht, damit Suchtverhalten entsteht.

Die Studie eröffne neue Möglichkeiten für die neuropsychologische Forschung: Dank Tiermodellen lassen sich Gehirnschaltungen identifizieren, die für die entstehende Abhängigkeit eine Rolle spielen, schrieb das CHUV. Langfristig könnten solche Erkenntnisse zu individualisierten Präventivmassnahmen oder Therapien beim Menschen führen.

Die jüngsten Daten zum Alkoholkonsum in der Schweiz deuten darauf hin, dass etwa 250'000 Menschen alkoholabhängig sind. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahre gilt demnach als gefährdet.