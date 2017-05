In der humanitären Hilfe geht der Trend mehr in Richtung Bargeld statt Nahrungsmittel. Auch private Investoren sollen vermehrt dazu motiviert werden, Gelder für humanitäre Zwecke zu investieren, wie der Chef humanitäre Hilfe, Manuel Bessler, am Freitag in einem Interview mit der "Nordwestschweiz" sagte.