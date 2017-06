Auflösung Bilderrätsel KW 23

Am Wegrand steht ein Männlein in einem Gewändlein und... einer Zigarre in der Hand. Es ist das Bildnis eines Mannes, dem Basel viel zu verdanken hat. Viele wertvolle Zeitzeugnisse wären ohne ihn verloren gegangen - er hat der Stadt Sorge getragen. Sein Übername lautete «Dingedinge». Können Sie uns sagen, welcher Herr hier am Strassenrand steht und wo er zu finden ist?