Auflösung Bilderrätsel KW 36

Die Brunnenfigur auf dem Urbansbrunnen am Blumenrain wurde nach dem heiligen Urban benannt. Wer genau dargestellt wird, darüber wird gemunkelt. Einerseits deutet die «Tiara», welche die Figur auf dem Kopf trägt, auf eine päpstliche Figur hin. So schreibt altbasel.ch auch: «Man mutmasste dass es Papst Urban I. sei, der den Heiligen Stuhl von 222 bis 230 inne hatte.» Die Traubenstude in der Hand würden eher auf einen Bischof schliessen lassen.

Schön ist die Figur allemal und auf jeden Fall einen Besuch wert.