Wir befinden uns mitten im Stadt-Dschungel, da kann es schon mal passieren, dass uns die eine oder andere seltsame Kreatur über den Weg läuft (nicht nur in Menschenform). So springt uns auf einem gemütlichen Spaziergang plötzlich eine lauernde Schlange ins Auge. Doch alles nur halb so schlimm - es handelt sich um eine Kunstinstallation, schön platziert im grünen Gras. Hatten Sie auch schon eine Begegnung mit der kleinen Schlange? Können Sie uns sagen, wo Sie im Gras sitzt?