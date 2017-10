Auflösung Bilderrätsel KW 41

Heute wird es etwas knifflig. Wir suchen nämlich den Ort, an dem diese schönen, gusseisernen Figuren angebracht sind. Wir gehen davon aus, dass jeder Basler mindestens einmal daran vorbei gegangen ist. Ob alle diese Kunst am Wegrand bemerkt haben, ist jedoch fraglich. Ein kleiner Tipp: Das gesuchte Gebäude ist keine Kulturstätte, befindet sich jedoch in der Innenstadt. Wir sind gespannt, wie viele genaue Beobachter die Antwort wissen.