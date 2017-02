Brunnen in Basel gibt es in allen Farben und Formen und hinter den meisten verstecken sich spannende Geschichten. So auch hinter dem abgebildeten Exemplar. Man beachte vor allem die Münze, welche die zugegebenermassen sehr fantasievolle Figur in den Händen hält. Wissen Sie, was diese Münze symbolisiert? Ein kleiner Hinweis sei gegeben: Ohne die Münze und ihrer Geschichte, währe das «Dalbeloch» wohl nur halb so schmuck, wie es heute ist.