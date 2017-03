Behandlung mit Bakterien schützt Artefakte vor Rost

Bei Ausgrabungen gefundene Objekte aus Eisen sind in der Regel von einer dicken Schicht aus Rost umgeben und fast unkenntlich. Damit die veränderten Umweltbedingungen an der Luft sie nicht nach und nach vollständig zerstören, müssen sie aufwändig behandelt und vor weiterer Korrosion geschützt werden.

Dafür hat das Forscherteam um Edith Joseph und Pilar Junier von der Universität Neuenburg ein neues Verfahren entwickelt, das auf der Bakterienart Desulfitobacterium hafniense beruht, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte.

Diese Bakterien verwandeln die rostende Oberfläche von Eisenobjekten in eine stabile Schicht aus Mineralien, genauer gesagt aus Vivianit (auch Eisenblau genannt) und Magnetit. Diese Schicht schützt die Oberfläche davor, weiter zu oxidieren. Die Nebenprodukte der Reaktion dienen dabei den Bakterien als Nahrung.

Wie Karamellisieren

Die Mikrobiologin Junier verglich das Verfahren in einer Mitteilung der "American Society for Microbiology" mit dem Karamellisieren von Desserts: "Man nimmt den Zucker und Alkohol, die schon auf der Oberfläche sind, und verwandelt sie durch Erhitzen in eine schön knusprige Karamellschicht."

Den Forscherinnen gelang es, mithilfe der Bakterien Eisennägel aus der späten Römerzeit (3. Jahrhundert n. Chr.) mit einer Schutzschicht zu versehen. Die Methode stellte sich dabei als schneller und umweltschonender heraus als übliche Verfahren, wie sie im Fachblatt "Applied and Environmental Microbiology" berichten.

Normalerweise werden für solche Zwecke Natronbäder eingesetzt. Allerdings braucht die Behandlung je nach Grösse des Objekts unterschiedlich lang. Bei alten Kanonen beispielsweise, die verrostet aus dem Meer geborgen werden, könne die Behandlung Jahre dauern, betonte Edith Joseph gemäss der Mitteilung. Mit den Bakterien hingegen dauere es immer gleich lang, egal wie gross das Objekt sei.

Unschädlich für Gesundheit und Umwelt

Zudem seien diese Bakterien für den Menschen ungefährlich und damit weniger gesundheitsschädlich als bisherige Methoden. Und sie liessen sich wiederverwerten, so dass kein giftiger Abfall entstehe, schrieb die Uni Neuenburg.

Die Chemikerin Edith Joseph entwickelte das Verfahren mit Unterstützung eines Ambizione-Stipendiums des Schweizerischen Nationalfonds SNF und setzt die Zusammenarbeit mit Junier als SNF-Assistenzprofessorin und Leiterin eines neu gegründeten Labors an der Uni Neuenburg fort. Sie arbeitet eng mit Museen und Sammlungen zusammen, um Lösungen für den Erhalt von Artefakten zu entwickeln.