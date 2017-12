"Bibliotheca Arabica" soll arabische Literatur erschliessen

Firmen in Bewegung: Produktivität in der Schweiz höher als angenommen

Für die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität in der Schweiz sind vor allem grosse und neue Firmen sowie die Spezialisierung in bestimmten Branchen verantwortlich. Dies schreiben Forscher der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel in der internationalen Fachzeitschrift «Review of International Economics». Nach ihren Schätzungen legte die Produktivität im Land zwischen 1997 und 2009 stärker zu als bisher angenommen.