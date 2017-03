Im heutigen Bilderrätsel widmen wir uns einem Gebäude, das in diesen Tagen hoch frequentiert ist und sich nur wenige hundert Meter Luftlinie von der Baselworld entfernt an den Rhein schmiegt. Man stelle sich vor, wie die gut betuchten Gäste der Stadt in ihren wunderschönen Suiten sitzen und den unversperrten Ausblick auf den Rhein geniessen. Wenn sie denn ein Fenster haben... Fenster ist das heutige Thema, denn: Irgendetwas scheint nicht zu stimmen mit den Fenstern im «Les Trois Rois».