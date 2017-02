Der Oscar der Naturwissenschaften geht nach Basel

«Wissen Sie, weshalb die Strasse Maulbeerstrasse heisst?», fragt der Portier am Friedrich Miescher-Institut und beantwortet die Frage gleich selbst. Der Maulbeerbaum diente als Nahrung für die Seidenraupe, an der heutigen Maulbeerstrasse gab es eine Zucht für Seidenraupen, die für die Seidenbandindustrie – die Grundlage der heutigen Pharmaindustrie - essentiell war. Nach den historischen Erläuterungen des Portiers ist klar, in diesem Gebäude ist die Pharmaindustrie ein Thema: Herkunft und Zukunft des Instituts sind eng mit der Novartis verbunden. Bis Ende 2018 ist das FMI noch an dieser Strasse zu Hause, danach zieht es ins St. Johann.

Höchste Auszeichnung

Silvia Arber, Gruppenleiterin am FMI und Professorin für Neurobiologie am Biozentrum der Universität Basel, forscht erfolgreich am FMI: Ihre Forschung erhielt jüngst den äusserst renommierten Louis-Jeantet Preis für Medizin. Dotiert mit 700'000 Franken, 625'000 Franken sind für die Finanzierung der Forschungsarbeiten vorgesehen, 75'000 Franken erhält die Forscherin für den persönlichen Gebrauch.

Weshalb beeinträchtigen Krankheiten des Nervensystems die Motorik der Patientinnen und Patienten. Silvia Arber geht der Frage nach, wie die Bewegungen von sogenannten neuronalen Netzwerken kontrolliert werden und wie diese Netzwerke miteinander verknüpft sind. Ihre bahnbrechende Forschung wird in der Medizin bedeutende Auswirkungen haben.

Seit 1970 die Expertenquelle

Das Forschungsgebiet hat sich die Wissenschaftlerin selbst gesucht. «Bei uns ist die Struktur bottom-up», sagt Susan Gasser, Direktorin des FMI. «Die Gruppenleiter erstellen Forschungspläne für die Wissenschaftler in ihrer Gruppe, ich als Direktorin beeinflusse dies nicht», erläutert sie. 23 Gruppenleiter beschäftigen sich entweder mit Neurobiologie, mit quantitativer Biologie oder mit Epigenetik (). Doch was sie genau erforschen möchten, können sie selbst bestimmen. Dies verdanken sie dem Pharmaunternehmen Novartis. «Es ist fantastisch», beschreibt Susan Gasser die Forschungssituation am FMI.

Epigenetik Die Erforschung von Phänomenen und Mechanismen, die erbliche Veränderungen an den Chromosomen hervorrufen und die Aktivität von Genen beeinflussen, ohne die Sequenz der DNA zu verändern. Als Beispiel: Die Forschung, weshalb sich gewisse Zellen zu Haarzellen ausbilden und andere zu Hautzellen.

Ciba und Geigy gründeten 1970 das FMI in Basel als Expertenquelle. Die Aufgabe des Instituts ist es, biologische Grundlagenforschung zu betreiben und im Austausch mit den Novartis-Forschenden deren biomedizinische Anwendungen zu ergründen. Nach der Fusion im Jahr 2001 haben sich die Forschungsschwerpunkte des FMI von der Pflanzenbiologie - die zur Syngenta ausgesiedelt wurde - zur neurobiologischen und epigenetischen Forschung gewandelt. «Man sagt, das FMI erforscht, was in zehn bis fünfzehn Jahren in der Pharmaindustrie relevant wird», so Susan Gasser. Momentan sind die wichtigsten Themen die Bekämpfung von Krebs sowie die Behandlung von Blindheit und Demenz.

Blockbuster-Medikamente haben den Ursprung in Basel

Die Forscherinnen und Forscher des FMI entdecken neue Wege, wie Krankheiten bekämpft werden können. «Wir studieren die molekulären Mechanismen des Körpers und bringen diese in den Zusammenhang mit Krankheiten», erklärt Susan Gasser. Sobald ein Ergebnis vorliegt und vom FMI patentiert wird, kann das Patent von der Novartis gekauft werden. Jedes Jahr wird mindestens ein Patent vom Phamariesen übernommen. Zwei grosse Blockbuster-Medikamente hatten ihren Ursprung im FMI: Das Medikament Glivec, das zur Behandlung von Leukämie genommen werden kann und Afinitor, das zur Krebsbehandlung eingesetzt wird. «Man weiss nie, welche Forschung wichtig sein wird», sagt Susan Gasser.

Nicht nur die Zusammenarbeit mit der Novartis ist sehr eng, sondern auch mit der Universität Basel. «Wir sind eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie», erklärt Susan Gasser. Mit der Universität Basel hat das FMI einen Partner im Bereich der Wissenchaften, es werden hundert Doktoranden und Doktorandinnen am FMI betreut, die Gruppenleiterinnne und –leiter sind auch Titularprofessorinnen und -professoren der Universität Basel. Dank dieses Austausches zwischen Wissenschaft und Industrie bietet das FMI einmalige Forschungsmöglichkeiten, die zum Erfolg des Instituts und Life-Sicence-Standort Basel beitragen.

Privilegien bedeuten Verantwortung

In der Welt der Naturwissenschaften ist das FMI weltweit bekannt und angesehen. 20 Prozent der Studierenden am FMI kommen aus der Schweiz, die restlichen aus der ganzen Welt nach Basel. «Das FMI unterstützt auch den Ruf von Basel als Zentrum der Naturwissenschaften», sagt Susan Gasser. «Wir haben eine sehr privilegierte Situation.» Doch immer wenn es um Privilegien geht, lastet viel Verantwortung auf dem Institut.

Die Zeit der Forscherinnen und Forscher am FMI darf nicht verschwendet werden, so Susan Gasser: «Wir müssen uns immer überlegen: Was ist unsere Frage? Ist es eine gute Frage?» Es ginge auch nicht nur darum, was die Forscherinnen und Forscher tun können, sondern warum sie es tun sollten. Eine gute Idee alleine reicht nicht. Der Wettbewerb in der Forschung ist hart und um erfolgreich zu sein, braucht es viel Erfindergeist, gute Forschungsvoraussetzungen und den Willen, Leben zu verändern.