Auflösung

Die kunstvollen Fenster finden sich in der römisch-katholischen Kirche «Allerheiligen» an der Neubadstrasse. Das abgebildete Glasfenster wurde von dem französischen Maler Alfred Manessier (*1911 in F-Saint-Ouen, †1993 in F-Orléans) geschaffen.

««Die Menschen sind wie bunte Glasfenster:

Sie funkeln und leuchten, wenn die Sonne scheint;

doch nach Anbruch der Dunkelheit

wird ihre wahre Schönheit nur offenbar,

wenn sie ein inneres Licht haben.»

- Elisabeth Kübler-Ross